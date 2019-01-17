Из-за своей фобии Екатерина Андреева поломала жизнь единственной дочери

Сегодня, 12:05

Знаменитый диктор Первого канала мешает дочери работать по профессии и постоянно боится за нее.

У Екатерины Андреевой есть единственная дочь от первого брака - 36-летняя Наталья Назарова. Со своим первым мужем Екатерина познакомилась, будучи студенткой. У влюбленных вспыхнула страсть и спустя время Андреева узнала, что ждёт ребенка. Молодые сыграли свадьбу и ждали появления малыша на свет. Екатерина родила дочь 19 августа 1982 года. После рождения ребёнка, Назаров упрекал Андрееву в том, что она плохая мать и жена. Екатерина не бросала учебу и везде пыталась успеть. Андрея целеустремленность и занятость жены раздражала. После постоянных упреков и скандалов, их брак дал трещину, после которой Андреева стала воспитывать дочь одна. Не смотря на свою молодость и занятость, Екатерина сделала всё, чтобы дочь получила достойное воспитание и образование.

Однако, из-за своей фобии Андреева поломала жизнь единственной дочери. Дело в том, что когда-то сама Екатерина была студенткой юридического факультета. Она собиралась посвятить себя государственной службе,но роковое событие произошедшее с ней в 18 лет резко «развернуло её на 180 градусов». Андреева проходила практику в Генеральной прокуратуре, соответственно имела дело с уголовными делами. Возвращаясь поздно вечером, на неё напали двое незнакомых мужчин, которые приставив нож, начали требовать уголовное дело по убийству. Спасением для телеведущей стал случайно вышедший из-за угла мужчина, на которого отвлеклись бандиты.

Девушка оттолкнула обидчиков и успела скрыться. Но после того, случая не задумываясь забрала документы и перевелась на исторический факультет. Когда после окончания школы дочь Наталья подала документы на юридический факультет, Екатерина пыталась отговорить её и выбрать другую профессию. Но дочь уверила, что знание юриспруденции современному человеку не помешают и вообще она не определилась, кем хочет стать. Андрееву это немного успокоило.Закончив учебное заведение, Наталье предложили место помощника прокурора г.Москвы, но известная телеведущая побоялась за судьбу дочери и категорически запретила ей соглашаться на данную должность. Долгое время мать и дочь были в ссоре. Старые обиды с годами забылись, отношения женщины наладили. Правда, дочь так и не осмелилась пойти против воли матери. Сейчас Наталья занимается волонтерством и помогает нуждающимся людям в сложных жизненных ситуациях. Жалеет ли Екатерина Андреева о своем поступке – неизвестно, но как говориться «всё, что не делается – к лучшему».