«Упрямая хвастунья»: Бывший муж Гагариной мог уйти от певицы из-за отвратительного характера

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Петр Кислов, бывший муж Полины Гагариной убежден, что певица изменилась в характере, причем не в лучшую сторону. Он признавался, что был рад разводу с Гагариной - по всей видимости, еще и потому, что ему удалось найти простую девушку, готовую ради него на все.

Несмотря на внешнюю утонченность и приятные черты лица, Полина Гагарина не может похвастаться мягким характером - она признавалась, что многих вещей она терпеть не может, и свое недовольство скрывать не станет. Об этом свидетельствует и ее развод с Петром Кисловым - от него певица родила сына, но даже ребенок не смог спасти брак. Союз просуществовал три года, о чем бывший муж Гагариной нисколько не жалеет.

В сети же бытует мнение, что бывший муж Гагариной мог уйти от певицы из-за отвратительного характера - в словах Кислова пользователи увидели намек на то, что она «упрямая хвастунья», которая не терпит компромиссов. Не совсем с хорошей стороны себя показала Гагарина и в последних интервью, в том числе с Региной Тодоренко. Она и рассказала о том, что идет до конца, несмотря ни на что, а отдых любит исключительно люкс-класса - до уровня простых смертных, по всей видимости, Гагарина не станет опускаться. Правда, это она объяснила изнурительным графиком и нежеланием тратить свое время на плохой сервис, поскольку именно для этого она работает целый год.

Пользователи сети припомнили Полине Гагариной о том, что она не должна чувствовать свое превосходство над другими. Певица часто нелепо подшучивает над фанатами в форме издевки, которые решались перепеть ее хиты, что говорит о ее не слишком приятных человеческих качествах. А уж если и отдыхает на дорогих курортах, как пишут юзеры, то не стоит этим хвастать - все же ее гонорары формируют обычные поклонники, без которых ее жизнь так не удалась бы. Пользователи убеждены, что именно из-за этого от нее мог уйти Петр Кислов - не выдержал несносного характера.