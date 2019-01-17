Алёна Шишкова засветила грудь по примеру нынешней девушки Тимати

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Бывшая супруга рэпера стремиться привлечь внимание Тимати, считают фанаты.

Популярная российская модель и мать дочери Тимати Алёна Шишкова недавно в Instagram опубликовала снимок в длинном вечернем золотом платье. Поклонники могли бы посчитать данный образ модели элегантным, если бы случайно у манекенщицы не выпала грудь. Однако пользователи Сети посчитали, что Шишкова намерено засветила своими прелестями по примеру нынешней девушки Тимати.

Напомним, что на днях Анастасия Решетова в Доминикане находясь в бассейне показала свои молочные железы в ярко-желтом купальнике, чем и вызвала массу комментариев в Instagram. Теперь подобные образов внимание Тимати решила привлечь и его бывшая возлюбленная, предполагают поклонники.