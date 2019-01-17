Армен Джигарханян снова исчез: Его коллеги забили тревогу

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Некоторые волнуются, а жив ли артист вообще. Его последняя фотография с труппой театра, в котором он является руководителем, опубликована в Сети 2 декабря прошлого года.

С тех пор о нём ничего не слышно. Таким образом, Армен Джигарханян в очередной раз бесследно исчез. Его коллеги уже забили по этому поводу тревогу.

Если ранее Джигарханян был постоянно на виду, когда происходил его скандальный развод с Цымбалюк-Романовской, то сейчас он просто пропал.

В собственной квартире в Староконюшенном он не живёт. На связь также не выходит, на звонки не отвечает. В театре вообще не в курсе, где сейчас находится их худрук.

Его коллеги надеются, что их руководитель жив, а вот о здоровье в его возрасте говорить не приходится. Не исключено, что он в очередной раз попал в больницу. Также существует версия, что его прячут армяне.

В театре подтвердили, что когда в августе проводился сбор труппы, Джигарханян на нём присутствовал. Он был очень худым и в странном костюме. Как будто с чужого плеча и траурного чёрного цвета.

Цымбалюк-Романовская, в противовес бывшему супругу, постоянно находится на виду. Широко обсуждается её роман с певцом Шаляпиным, хотя многие отказываются в него верить. Подобный пиар в шоу-бизнесе совсем не редкость.