Павел Деревянко записал клип и показал, как отдыхают олигархи

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Павел Деревянко порадовал поклонников и записал видеоролик со своего отдыха в Таиланде под песню Семёна Слепакова.

В своём блоге Instagram артист показал, как отдыхают настоящие олигархи и чем они занимаются на отдыхе в Таиланде. Актёр записал клип со своими друзьями, там они катаются на яхте, рыбачат и ходят на массаж. В ролике играет песня «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым?» Слепакова.

Подписчики поблагодарили Павла Деревянко за творчество и оценили новый клип. Некоторые писали, что песня про олигархов, а отдыхает актёр, как обычный человек. А кто-то благодарил за видеоролик и признавался, что любит творчество артиста.

Напомним, что известность и несколько наград актёр получил за главную роль в фильме «Домашний арест». Там он сыграл чиновника, который попался на взятке. В качестве наказания ему назначают домашний арест по месту прописки. Но чтобы казаться скромнее, главный герой был прописан в коммунальной квартире, в которой родился и вырос. Так он попал в курьёзную ситуацию.