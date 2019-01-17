Несчастный и без кольца: Кожевникова похвасталась своим мужем

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Мария утверждает, что Евгений не очень любит фотографироваться для публики.

Актриса в своей недавней публикации поделилась совместным фото с мужем. Поклонникам не часто выпадает такая возможность - лицезреть пару на одном снимке. Мария когда-то призналась, что муж, как человек далёкий от шоу-бизнеса, предпочитает избегать публичности. Кстати, в отношении собственных детей, Мария также придерживается этого правила и чаще всего на её странице в соцсети появляются исключительно её изображения или же вместе с коллегами по артистическому цеху. Читатели обратили внимание, что на свежем фото Евгений Васильев слишком хмурый и как будто делает одолжение супруге, позволив приобнять его.

Всем было заметно желание Кожевниковой похвастаться своим мужем, а он это принимает, как должное. Поклонников удивило, почему отец троих детей выглядит таким несчастным на снимке и, вдобавок ко всему, его безымянный палец был без обручального кольца. Большинству читателей, тем не менее, понравился снимок и многие предположили, что за таким мужем, Мария может чувствовать себя, как за каменной стеной.