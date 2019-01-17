«В больнице?»: София Ротару могла подорвать здоровье после корпоративов в Новый год

Сегодня, 09:23

С конца декабря на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья прославленная певица пропала из социальных сетей.

София Михайловна Ротару, несмотря на свой уважаемый возраст, сегодня продолжает выступать на частных мероприятиях и радовать поклонников своим творчеством. 71-летняя певица, в отличие от другой прославленной коллеги Аллы Пугачёвой, не собирается на покой и продолжает давать концерты как в Украине, так и в странах СНГ, где её по-прежнему любят и высоко ценят. Высокие гонорары, которые, по слухам, доходят до 200 тысяч долларов за выступление, не позволяют Ротару отказаться от своего призвания. Вместе с тем возраст и высокие нагрузки временами берут своё, и самочувствие артистки периодически ухудшается, что очень беспокоит поклонников.

В частности, прошлым летом стало известно, что во время одного из корпоративов в Уфе София Михайловна потеряла сознание прямо на сцене. Однако этот случай, похоже, не сломил Ротару и она продолжила выступать, в том числе и на новогодних мероприятиях. По некоторым данным, вопреки угрозам здоровью и предупреждениям врачей, певица подвергла себя риску и отправилась на ряд корпоративов в Казахстан. С конца декабря в социальных сетях Ротару нет никакой активности, в связи с чем, на фоне слухов о болезни певицы, поклонники начали беспокоиться, всё ли в порядке с их кумиром. Некоторые предположили, что после изнурительного периода артистка была вынуждена поправлять здоровье в клинике. «Разве София Михайловна не в больнице?» - пишут поклонники в Instagram.

Позже стало известно, что после Нового года Ротару отправилась в Великобританию, где живут её сын и внуки. В сети появились снимки Софии Михайловны в кругу семьи на фоне лондонских улиц. При этом журналисты заметили у певицы признаки опасного заболевания. На опубликованных фото было также заметно, что вид у Ротару болезненный, её постоянно придерживал сын. Возможно, из-за ухудшения самочувствия артистка с трудом сама передвигалась. Не исключено, что София Михайловна уехала за границу не только для того, чтобы проведать внуков, а и чтобы поправить здоровье в британской клинике. Высокое качество медицины и полная анонимность могли вынудить Ротару отправиться на другой конец континента, дабы как можно скорее восстановиться после тяжёлого Нового года. Заявлений о состоянии здоровья от самой Ротару или её окружения пока не поступало.