Игорь Николаев назвал дочерей главным достижением за свою жизнь

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Николаев трепетно отозвался о семье в свой день рождения — соцсети.

Известный советский музыкальный исполнитель Игорь Николаев отмечает сегодня день рождения. Музыканту исполнилось 59 лет, но он ещё полон сил для новых свершений. В своём аккаунте Instagram Николаев опубликовал серию семейных фотографий с женой и дочками Юлей и Вероникой. Поблагодарив супругу и маму, Игорь назвал дочерей главным достижением за свою жизнь. Музыкант испытывает безграничную и абсолютную любовь к своим дочерям. Игорь много работает и гастролирует, чтобы девочки ни в чём не нуждались.

Заметим, Николаев стал отцом дважды с разницей в 37 лет. В одном из интервью, Игорь сравнивал отцовство в юные годы и теперь. По словам музыканта, сейчас ему сложнее быть в роли папы, поскольку с годами стал сентиментальнее и на каждые слёзы дочерей композитор реагирует с большими переживаниями.