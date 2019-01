Игорь Николаев назвал дочерей главным достижением за свою жизнь

View this post on Instagram

59. Грустный праздник...) Пока полёт нормальный. Что-то сделал, придумал, сочинил за жизнь. Главные произведения в жизни - старшая дочка Юлия и младшая Вероника. Пусть будут здоровы, счастливы и любимы!🙏 Спасибо жене @uliaveronika , маме #светлананиколаева , спасибо всем вам! Живём дальше!🙌 #игорьниколаев @julianikolalalaeva #никаниколаева #верониканиколаева