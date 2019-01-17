Игорь Николаев назвал дочерей главным достижением за свою жизнь

Николаев трепетно отозвался о семье в свой день рождения — соцсети.
Известный советский музыкальный исполнитель Игорь Николаев отмечает сегодня день рождения. Музыканту исполнилось 59 лет, но он ещё полон сил для новых свершений. В своём аккаунте Instagram Николаев опубликовал серию семейных фотографий с женой и дочками Юлей и Вероникой. Поблагодарив супругу и маму, Игорь назвал дочерей главным достижением за свою жизнь. Музыкант испытывает безграничную и абсолютную любовь к своим дочерям. Игорь много работает и гастролирует, чтобы девочки ни в чём не нуждались.
View this post on Instagram
59. Грустный праздник...) Пока полёт нормальный. Что-то сделал, придумал, сочинил за жизнь. Главные произведения в жизни - старшая дочка Юлия и младшая Вероника. Пусть будут здоровы, счастливы и любимы!🙏 Спасибо жене @uliaveronika , маме #светлананиколаева , спасибо всем вам! Живём дальше!🙌 #игорьниколаев @julianikolalalaeva #никаниколаева #верониканиколаева
Заметим, Николаев стал отцом дважды с разницей в 37 лет. В одном из интервью, Игорь сравнивал отцовство в юные годы и теперь. По словам музыканта, сейчас ему сложнее быть в роли папы, поскольку с годами стал сентиментальнее и на каждые слёзы дочерей композитор реагирует с большими переживаниями.