Наталья Андреевна из Comedy Woman увидела «светлое будущее» с популярным армянским певцом

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По крайней мере именно так можно подумать, просмотрев очередное фото в её аккаунте в Instagram. Его сопровождает соответствующий пост.

Наталья Андреевна Еприкян, известная, как участница Comedy Woman, явно увидела «светлое будущее» с Арсеном Григоряном, популярным армянским ведущим и певцом.

К слову, подписчикам снимок очень понравился. Они сочли его очень позитивным. Некоторые предположили, что, если на фото Григорян, значит участница Comedy Woman сейчас находится в Ереване.

Певец принимал в Армении участие в отборочном туре «К Евровидению». Его ролик с песней Puerto Rico набрал уже более полумиллиона просмотров.

Наталья Еприкян является актрисой юмористического жанра и, одновременно, телепродюсером. В прошлом она успешно выступала в КВН в команде «Мегаполис», где была одним из лидеров.

Что она увидела в «светлом будущем», юмористка пока не рассказывает. Видимо, это покажет время.