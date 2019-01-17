«Алла взяла от ведьмы жизнь»: Давний конфликт Пугачевой с Джуной сделал ее еще сильнее - медиум

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Ведьма Алла Пугачева взяла дар Джуны после смерти целительницы и продолжает ее дело, рассказала медиум.

Давний конфликт между Примадонной и знаменитой ведьмой был не простым совпадением, а судьбоносным для Аллы Борисовны и ее семьи случаем. Суть разногласий состояла в следующем. Друг певицы Александр Кальянов сильно заболел. Он хромал на одну ногу и ничего не помогало.

Алла тогда помогла звукорежиссеру в записи его очередного альбома, вот только лавры помощи присвоила себе Джуна. Она заявила, что если бы не ее целительные действия — не видать ему было бы альбома, чем и разозлила Пугачеву. Как оказалось, Примадонна встала на защиту своей чести и достоинства, а Джуне не понравилась интонация разговора. Целительница схватила разбитую вазу и полоснула по лицу Пугачевой. Аллу увезли в институт Склифосовского для того, чтобы зашить рану. Все лицо и одежда были залиты кровью певицы.

«Алла сама того не ведая, взяла от ведьмы жизнь. Давний конфликт Пугачевой с Джуной сделал ее еще сильнее. Все мы знаем, что прабабка Аллы была ведьмой и лечила людей. Во всей Могилевской округе не было сильнее, чем Мария. Она то и дожила до 90 лет именно поэтому и умерла очень странно. Алла тоже может дожить до ее лет, если постарается и силы тратить не будет на своих врагов. Вот только Джуна после конфликта стала угасать, а Алла пошла вверх и поймала самый пик карьеры. Есть в черной магии такое понятие, как передача дара на крови. Судя по всему, Алла воспользовалась умело своим скандалом с Джуной и перехватила власть. Джуну подкосили две ситуации — смерть единственного сына и заговор Аллы. Можно сказать, что сейчас две силы живут в этой великой женщине — Примадонна живет двумя жизнями и не покидает мир магии. В свое время Алла натворила много дел, пока училась пользоваться ей умело. Она даже предсказала затопление теплохода и не пустила на судно свою дочь Кристину Орбакайте. Тогда у Кристины только развевался роман с молодым парнем, но Алла категорически заявила, что Кристина никуда не поедет и не прогадала», - рассказала медиум.

Стоит отметить, что Максим Галкин не раз говорил о том, что влюблен в Аллу, как заговоренный. Кроме того он рассказывал, что Алла умеет лечить, но делает это редко, потому что силы на исходе. Максиму она не раз лечила сильную головную боль. Медиум уверена, что Алла будет жить очень долго и счастливо, если перестанет заниматься черной магией и приворотами. Линия ее жизни идет дальше 80 лет, вот только Алла сама губит свою прекрасную и прославленную жизнь.