«Феминистка Канделаки знает о чём говорит»: Муж Тины изменяет ей с малодушными экскортницами

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Канделаки изо всех сил старается держать себя в форме и не утратить былую красоту. В то время, как Канделаки трудиться в спортзале, её муж трудиться в постели с малодушными экскортницами.

Бальзаковский возраст жены не устраивает Василия Бровко, второго мужа телеведущей. Не смотря на свои 43 года, Тина Канделаки всё еще является одной из самых привлекательных, знаменитых российских львиц. Телеведущая, продюсер, журналистка и просто мудрая женщина к сожалению не счастлива в браке. Феминистка Канделаки знает о чём говорит и прямо намекает, что муж давно гуляет налево в своей соцсети.

Мудрая Тина частенько радует своих поклонниц феминистскими постами в Instagram, а именно поклонниц, только потому, что ни один здравомыслящий мужчина не поддержит такое «лихорадочное движение». Посты телеведущей полны, так называемой «женской истины». Канделаки призывает женское население «быть готовой ко всему». Рожать для себя, уметь обеспечить себя и своих детей, зарабатывать не малые деньги в независимости от достатка мужа. В общем то, такая позиция правильная в современном мире, но естественно Тину поддерживает не каждая. Например, некоторые хейтеры, или «хейтерши» считают сказанное журналистской полным абсурдом.

«Дети должны рождаться и расти в полной семье, а обеспечивать детей обязан муж», - пишут они.

Может быть и это высказывание верно, в любом случае сколько людей, столько и мнений. Как говорит Михалков - «на любой роток не накинешь платок», да и речь не об этом.

А о том, что может быть эти самые «феминистские наклонности» и являются причиной левостороннего движения мужчин Тины. Первый муж женщины — Андрей Кондрахин, просто напросто сбежал от Канделаки в 2010 году. Причиной развода являлась не измена, а высокое положение Тины в обществе. Якобы «сильная и независимая» Канделаки была главной в паре, а Кондрахин находился в тени знаменитой жены. Что же до нынешнего мужа журналистки — Василия Боровко, который к слову, младше возлюбленной на 12 лет, тот изменяет ей с «малодушными». Прямых доказательств конечно же нет, но есть заявления неких девушек, которые предоставляют различные услуги для богатых мужчин.

По словам инсайдеров, одна из измен Боровко своей жене произошла во время Восточного экономического форума, в сентябре прошлого года. Василий заказывал услуги эскорта во Владивостоке за очень внушительную сумму и провел всю ночь в компании ночных бабочек, подтвердил обслуживающий персонал. Как скоро Боровко с Канделаки подадут на развод, пока неизвестно, но общественность уверена, что рано или поздно это произойдет.