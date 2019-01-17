«Дело Собчак»: Ксения стремится получить депутатский мандат, чтобы отомстить врагам за своего отца

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Общественный деятель намерена стать депутатом не ради продвижения своих политических курсов и не ради финансового благосостояния. Журналистка не сможет успокоиться, пока не найдёт и не накажет убийц своего отца.

На прошедших президентских выборах Ксения являлась самой богатой из кандидатов. У Собчак на счетах хранится около полумиллиарда рублей, поэтому мысли о цели стать депутатом ради денег сразу отпадают — журналистка полностью состоялась и финансовая сторона вопроса её жизни совсем не беспокоит.

Продвижение своих идей и политических интересов ей также не особо интересует — Ксения неплохо лоббирует свои идеи, имея статус журналиста и общественного деятеля.

Если она и станет депутатом, то деньги и влияние будут являться побочным эффектом для телеведущей. Основным же мотивом является восстановление справедливости — если Ксения получит власть, то бросит все свои силы и полномочия для свершения правосудия, а именно, найдёт и отомстит всем тем, кто убил её отца, лишив дочь своего родителя.

В Сети уже давно ходят слухи о тщетных попытках найти виноватых в смерти. Один из анонимных источников передал информацию о том, что Собчак предлагала крупное денежное вознаграждение об информации об убийцах и их местоположении.

Однако, деньги решают не всё, а получение статуса депутата откроет для журналистки не только новые полномочия, но и влиятельные знакомства, которые ей смогут помочь в свершении возмездия.

Одной из причин расставания Ксении с Максимом Виторганом является осторожность Собчак — она опасается за жизнь своих родных и пытается обезопасить их от врагов, которые хотят «заткнуть» амбиции телеведущей и навсегда оставить в секрете «Дело Собчак».

Ну а сейчас, Ксения Собчак собирается с силами и подготавливается для одной из важных целей в своей жизни — наказать отцеубийц и навсегда расставить все точки над «i» в этом таинственном деле.

Напомним, что Анатолий Собчак был политическим деятелем и стал первым мэром Санкт-Петербурга. Отец Ксении был найден мёртвым 20 февраля 2000 года в гостинице «Русь» города Светлогорска. Официальное заключение гласит, что Собчак скончался от острой сердечной недостаточности, однако, многие уверены, что произошло убийство с целью убрать политического конкурента и скрыть информацию, которая могла скомпрометировать заказчиков убийства. Было заведен уголовное дело по статье «убийство» (предположительно отравление). Но 4 августа прокуратура прекратила дело, так как в крови Анатолия Собчака не было обнаружено никаких отравляющих веществ - гласят официальные документы.