«Были живыми трупами»: Известные модели-близнецы из России добились выздоровления

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Звезды подросткового подиума, превратившиеся в анорексийных «живых трупов» после того, как российская модельная школа «сказала им похудеть», демонстрируют замечательное выздоровление после пяти недель в больнице.

Последние фотографии показывают Машу и Дашу Леденевых намного более здоровыми.

Девушкам исполнилось 15 лет в больнице, где они проводили все новогодние праздники. Они поблагодарили за их спасение известную российскую активистку Марину Кохно, которая обнародовала информацию о них в попытке обеспечить им экстренное лечение. В начале декабря врачи утверждали, что их сердца находятся в опасности после драматической потери веса, оставившей только «кожу и кости».

Подростки были доставлены в больницу после крайне тревожного появления на московском ток-шоу.

Но теперь Кохно, которая сама преодолела анорексию в прошлом, написала в Instagram: «Чудо произошло позавчера, близнецов выписали из больницы. Все вы помните, в каком тяжелом состоянии были девочки, когда мы привезли их в Москву, и им поставили диагноз анорексия. Сегодня мы все сидели в Чайхоне за пиццей».

Теперь они готовы к «новой счастливой и здоровой главе своей жизни», сказала она, не сообщая подробностей лечения в одной из лучших московских больниц.

Даша, которая пять недель назад была особенно слабой и похудела до 36,8 кг, поблагодарила Кохно, сказав: «Вы поддержали нас в трудные времена. Этот опыт показал нам, как любить жизнь и кто наши настоящие друзья. Хочу сказать огромное спасибо Мария Кохно - ты лучшая. Мы прекрасно себя чувствуем».

Ее сестра-близнец Маша также поблагодарила Кохно, российскую звезду реалити-шоу, ставшую участником кампании за здоровье подростков, - заявив, что пара пережила «трудное время».

В мучительном моменте на телешоу в прошлом месяце Даша призналась, что «боялась набрать лишний вес». Их спросили: «Ты боишься, что можешь умереть?». Девочки молчали, повесив головы.

Ведущая Лера Кудрявцева сказала: «Поэтому они не боятся смерти. Они боятся прибавить в весе. Это проблема анорексии».

Оскар Кучера, ведущий на канале НТВ, сказал зрителям: «Это то, что грустно в них - только кожа и кости. Пытаясь стать красивее, они не замечали того момента, когда превратились в живых скелетов».

Привлекательные сестры-близнецы с длинными ногами были звездами подиума в возрасте 14 лет.

Маша сказала, что им сказали «потерять пару килограммов каждой», когда они весили 50 кг.

«Мне сказали потерять пару килограммов - до веса Даши, - сказала она. - А Даша просто не хотела быть со мной в одном весе, она хотела быть стройнее».

Даша, глядя в пол и слабым детским голосом, сказала: «Я подумала, что если Маша худеет, я тоже должна поступить так же».

Ведущий сказал: «Их подиум теперь между кроватью и туалетом».

Мать девочек Наталья обвинила руководителя их модельной школы и агентства в том, что они заставили подростков похудеть. Руководитель моделей Елена Тесменицкая призналась, что Маша и Даша были в «тяжелом» состоянии и сказала, что собрали деньги на их лечение.

Но она отрицает, что несет ответственность за их тяжелое положение. Наталья сказала, что ей и ее мужу пришлось «отнести девушек в больницу», когда они теряли сознание.