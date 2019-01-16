«Молится, чтобы Галкин не сбежал»: Пугачёва отмаливает грехи в церкви после слухов о смертельном состоянии здоровья–Сеть

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Накануне Аллу настигли сильные приступы кашля и удушья, а уже через пару дней она отправилась в церковь, поставить несколько свечек. Не мало внимания привлёк и необычный тюрбан на голове Пугачёвой вместо стандартного платка.

С 7 по 9 января православные христиане традиционно отмечают так называемые Святки. Не исключением стала и Алла Пугачёва, которая в пожилом возрасте особо ударилась в религию. Недавно в Сеть попали снимки, на которых Примадонна запечатлена в церкви.

Оказывается, Алла посетила Соборный храм святого благоверного князя Игоря Черниговского. Он расположен в подмосковном посёлке Переделкино. На снимках Пугачёва позирует со свечками в руках в компании прихожан и работниками религии и церкви. Кстати, на голове у Примадонны был одет очень необычный головной убор – бежевый тюрбан, который обратил на себя внимание поклонников певицы даже больше, чем её поход в церковь.

Как и следовало ожидать, посещение Пугачёвой церкви вызвало огромное внимание со стороны её многочисленных поклонников. Люди в социальных сетях начали переживать, стараясь назвать причину, по которой Алла посетила религиозное место сразу же после появлении слухов о её смертельном состоянии здоровья.

Накануне появились данные, что у 69-летней певицы случился приступ удушья. Всё было настолько серьёзным, что работники «Первого канала» даже остановили сьёмки. Как сообщили СМИ, Примадонна покрылась пятнами, начала кашлять, а затем задыхаться. Причиной якобы была аллергия на искусственный снег, разбросанный по студии, заявили осведомлённые в вопросе люди.

Спустя несколько дней в Сеть попали снимки, на которых Алла уже «отмаливает грехи в церкви», как посчитали некоторые поклонники. По их словам, всё дело в проблемах со здоровьем. Нашлись и такие фанаты, которые предположили, мол Пугачёва молится, чтобы от неё не сбежал Галкин.

Как бы то ни было, Примадонна и её супруг отвергают все слухи о возможном разводе. Галкин также отрицает любые «романы» на стороне. Вместе с этим, юморист опроверг данные об ухудшении здоровья Пугачёвой. Он рассказал, что никакой аллергии и удушья у неё не было, мол певица отсняла материал и ушла. Галкин просит фанатов не переживать, а также не воспринимать всерьёз подобную неподтверждённую информацию.