Роман Линдеммана с Лободой позволил Rammstein продать все билеты на летние концерты в Москве и Петербурге

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Спустя 15 лет после создания группы, Rammstein переживает новую волну популярности, особенно в России.

По глубокому убеждению фанатов, именно бурный роман Тиля Линдеманна со Светланой Лободой позволил Rammstein уже сейчас продать все билеты на концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Даже если это и преувеличение верных поклонников Лободы, то такая версия имеет право на существование. Тем более что Светлана всеми силами стремится закрепиться на российском эстрадном Олимпе. Итак, столичная «ВТБ Арена» примет немецких рокеров 29 июля, а на исходе белых ночей музыканты дадут концерт на стадионе «Санкт-Петербург».

Гастроли Rammstein в поддержку нового альбома, пройдут в 16 странах Европы. Хиты Mutter, Ich will и Feuer Frei вживую услышат около миллиона фанатов. Тем временем, в отношениях Лободы и основателя группы Линдеманна, не все так безоблачно и просто. Судя по заявлениям музыканта, он не рассчитывал, что его роман со Светланой закончится рождением ребенка. Тиль честно признается, что всегда избегал длительных отношений с возлюбленными.