Постарел и перестал раздеваться – Борис Моисеев больше не поёт из-за нежелания изображать гея-мнение

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Образ гомосексуалиста был специально придуман Моисеевым ради популярности в СССР. Пугачёва его предупреждала, мол он станет заложником образа. Артист не послушал, и теперь сильно жалеет.

Сейчас Борису Моисееву уже 64 года. Это очень солидный возраст, особенно для артиста, который пережил не только постоянные гастроли, но и инсульт. Однако, не смотря на все жизненные трудности Моисеев до сих под выглядит достаточно помолодевшим и продолжает отлично держаться. Это видно на опубликованных в его соцсетях снимках.

Конечно же, Борису, как и любому артисту, нужно заботится о своей внешности. На одной из фотографий Моисеев выглядел без морщин и с улыбкой на лице. Это видно и на одном из роликов, на котором певец продемонстрировал отличную дикцию и работу конечностей. В интервью артист уверял, что намерен дожить до 100 лет. Вопрос состоит в том, сможет ли Моисеев когда-нибудь снова вернуться на сцену, и если это произойдёт, то в каком образе?

Главным признанием Моисеева было сожаление о вещах и способах, которыми он добивался популярности, ведь певец стал популярен из-за своего эпатажа и провокационности. В одном из своих интервью Борис признавался, что о возможности стать заложником имиджа его предупреждала ещё Алла Пугачёва.

По словам Моисеева, тогда от него все ждали оголения на сцене. Свою карьеру он начинал ещё танцором, попав в США и Европу. Тогда Борис понял, что не сможет там жить и вернулся в СССР, где о нём совершенно забыли. Артист захотел, чтобы от него все шарахались и ходили на концерты, чтобы посмотреть на «танцующего гея». Это был его очередной трюк и специальный образ, о котором Моисеев так жалеет в старости.

Как бы то ни было, сейчас Борис больше не поёт, и возможно, из-за нежелания изображать гея. Конечно, своё даёт знать возраст и инсульт, но тяга артиста к сцене до сих пор видна. В своих соцсетях он публикует ролики со старых выступлений, посещает театры и шоу. Также есть снимки и со студии, где Моисеев, видимо, что-то записывал.

Существует мнение, что Борис Моисеев больше не поёт из-за нежелания изображать гея, и дело здесь не только в здоровье, но и в возрасте. Став старше и мудрее, он мог осознать, что популярности можно добиваться и другими методами, не оголяясь перед зрителями. Как бы то ни было, но десятки тысяч фанатов до сих пор ждут новых хитов от любимого артиста.