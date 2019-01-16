Юрий Лоза продолжает отжигать: The Beatles – это «запрограммированный феномен»

Сегодня, 20:13

Сегодня весь мир отмечает день, который заслужила эта легендарная ливерпульская четвёрка. Прорыв, который она совершила в культуре, трудно переоценить.

Не удержался от комментарий по этому поводу и Юрий Лоза, продолжая отжигать. Он считает, что The Beatles – это «запрограммированный феномен своего времени».

Они смогли точно выразить своё время. Музыканты в начале карьеры исполняли чужие хиты в кавер-версиях. Затем их заметили, и они начали творить собственное.

Если до The Beatles Европа предпочитала петь, используя американский стиль, затем всё поменялось. После появлений «жуков», считает Лоза, уже в США стали присматриваться к музыкальным направлениям Британии.

Свою первую песню на английском, как признался Юрий, он исполнил Girl. Поскольку в школе ему довелось изучать немецкий, то в тексте The Beatles он не понимал ничего. Пел на слух, по ощущению.

Вообще, он считает, что The Beatles был «запрограммированный феномен» западной культуры и развития на то время.

Оглушительному успеху сопутствовал не только талант группы. Его многократно множили радио и телевидение, которые к той поре начали появляться в очень многих западных семьях.

Кто показывался в «прайме», продолжает Лоза, могли стать звёздами просто автоматически.