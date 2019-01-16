«Лобода психанула»: Певица не решилась устроить скандал ветреному Линдеманну и отыгралась на сотрудниках Шереметьево

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Преданные поклонники ведь предупреждали Свету, что с этим немецким металлистом каши не сваришь, а певица не верила.

В результате, Лобода крепко психанула в московском аэропорту из-за того, что ей якобы не предоставили положенные ей «по статусу» VIP-услуги. Певица видимо не решилась устроить скандал ветреному Линдеманну, который был замечен в порочащих связях с секс-инструкторшей и отыгралась на сотрудниках Шереметьева. В аэропорту объяснили ситуацию. Оказывается, Лобода с дочкой не захотела ехать от трапа в терминал вместе с другими VIP-пассажирами, заявив, что сначала дождется няню. Затем украинская звезда демонстративно отправилась на паспортный контроль пешком. Далее певицей был дан «концерт» на повышенных тонах с употреблением ненормативной лексики.

Что касается возлюбленного Лободы Тиля, то, несмотря на присутствие в клинике во время родов Светланы, солист Rammstein не проявляет особых отцовских чувств. В интервью он недавно честно признался, что по складу своего характера, он является человеком свободным, предпочитающий горячий секс без дальнейших обязательств. Поклонники Лободы сочувствуют своему кумиру и негодуют по поводу поведения Линдеманна.