«Клуб сидевших и находчивых»: Хитрый «мафиози» Масляков мог посадить Юлия Гусмана за финансовые махинации в КВН

Сегодня, 20:30

В 1971 году цензоры СССР запретили передачу Маслякова за шутки над Карлом Марксом. КВН пропал с экранов, а Александр Васильевич появился на тюремных работах в Пермском крае. Он не сидел срок, а проводил принудительные государственные сьёмки, утверждает жительница городка Березники.

Вот уже более 30 лет КВН является одной из самых популярных юмористических шоу. Именно там свои карьеры начинали самые известные артисты современности. Создателем и бессмертным ведущим КВН всегда был Александр Масляков, которому приходилось терпеть критику в свой адрес даже на заре карьеры.

Так, в 1971 году советские цензоры запретили участникам выходить на сцену из-за насмешек над Карлом Марксом. Критиковали Маслякова и сами участники игры, мол он обогащается на бесплатном юморе молодых талантов. Действительно, только на членских взносах Масляков получает 250 000 долларов, а официально ведущий получает по 330 миллионов рублем за год. При этом, ему принадлежит доля в целом ряде комедийных шоу в странах бывшего СССР.

Не любил Маслякова и певец Михаил Круг. Он утверждал, мол «хитрый мафиози» Александр Васильевич сидел в тюрьме за финансовые махинации. Согласно слухам, он шёл по статье за «левые» гастроли. Вместе с собой он якобы мог посадить и Юлия Гусмана. Получается, такой «клуб сидевших и находчивых». При этом, официальной информации о «судимостях» Маслякова нет. Гусман также отрицал любую принадлежность к тюрьме.

Как бы то ни было, однако, жительница города Березники Пермского края рассказал другую версию. По словам Ольги, во время возможной «судимости» Маслякова большинство осуждённых в тюрьмы не сажали. Они отбывали наказания на работах, жили свободно, но уехать из города не могли. Ольга утверждает, что в 70-е годы лично видела Маслякова, возглавлявшего съёмочную группу. Он долго снимал программу о спорте. При этом, тогда КВН резко исчез с экранов.

Ольга предполагает, что Масляков попал на обязательные работы, но не сидел в тюрьме, а проводил государственные сьёмки. Стоит отметить, что именно в 71-м году КВН запретили за шутки над «вождями». Таким образом, Масляков мог действительно быть на обязательных работах в Пермском крае из-за решения цензоров.

Как бы то ни было, это всё слухи, и информация о возможном тюремном сроке Маслякова не является подтверждённой. Александр Васильевич и Юлий Гусман ранее опровергали заявления Михаила Круга. Однако, слова жительницы Перми до сих пор оставались незамеченными.