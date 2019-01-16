«Жлоб, пьяница и сплетник»: Бывшая жена Александра Добрынина дала характеристику автору «Розовых роз»

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После недавнего скандального заявления на «Прямом эфире» Малахова, о выселении престарелой мамы из московской квартиры, 61-летний автор единственного хита 90-х, вновь обрел, пусть сомнительную, но популярность.

Еще за два года до циничных откровений музыканта, бывшая жена Александра Добрынина Елена Гусева дала характеристику автору «Розовых роз». В сжатом виде получилось, что экс-участник ВИА «Веселые ребята» - жлоб, пьяница и сплетник. Гусева не скрывала, что в конце прошлого века работала девочкой по вызову и во время знакомства с Добрыниным в популярном столичном кафе «Метелица», не собиралась скрывать свой род деятельности. Тем не менее, музыкант сделал ей предложение. По словам Елены, их супружеская жизнь с самого начала была довольно своеобразной. Жили они в коммуналке вместе с мамой Александра. Муж считал, что облагодетельствовал женщину, младше его на 12 лет своим выбором, поэтому, никогда не тратил своих денег ни на супругу, ни на хозяйство.

Затем родилась дочь Лиза и жизнь превратилась в ад с взаимными попреками и скандалами. Добрынин, оказавшийся творчески невостребованным сильно пил. Когда с дочерью случилась беда, в больницу не приехал. Позже выяснилось, что в это время он параллельно проживал с женщиной по имени Катя. После развода Добрынин во всех интервью обязательно заявлял, что его бывшая жена была проституткой. Впрочем, у самого Александра есть диаметральная версия отношений с Гусевой. Однако после циничного признания о выселении 93-летней мамы, даже самые верные поклонники Добрынина призадумались.