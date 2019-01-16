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Бывший супруг Анны Седоковой находится в дружеских отношениях с рэпером Тимати, поэтому, вероятно, доверил ему и его матери присмотреть за дочерью во избежание контактов с ее матерью, которая сейчас отдыхает в США.

Вероятно, Максим Чернявский мог отправить Монику к дочери Тимати на остров, чтобы предотвратить встречи с Седоковой в США. Известно, что по решению суда родители обязаны воспитывать детей на равных правах, но место жительства Моники определено по месту проживания отца. Седокова может заранее договариваться о встречах с дочерью и проводить с ней время. Но, по всей видимости, даже мирное соглашение Максим Чернявский пытается обойти стороной.

Известно, что между Чернявским и Седоковой не сложились отношения - бывший супруг певицы считает, что Анна - плохая мать, которая не занимается воспитанием детей, и более того, плохо на них влияет. Она предпочитает отдыхать сама, в то время, как все воспитание легло на плечи Максима. Анне даже нельзя, согласно постановлению суда, выкладывать фото Моники, хотя недавно Симона, мать Тимати, удивила подписчиков совместным фото внучки с дочерью Седоковой. Из этого стало понятно, что во время того, как Анна Седокова находится в США, ее бывший муж принял решение увезти дочь подальше от матери, которая может оказывать дурное влияние на ребенка.

Анну Седакову нередко критикуют за ее легкомыслие и многочисленные разбирательства с отцами своих детей (коих на данный момент всего двое, одного из них нет уже в живых). Именно Белькевичу певица не давала видеть ребенка до конца его дней, что наложило на Седоковой неприятное клеймо. Стоит отметить, что с Чернявским артистка поступила также не хорошо - она оставила двоих дочерей на него в США, при этом получая алименты на совместного ребенка. Поэтому и не странно, что теперь Максим Чернявский, который уже не верит слезам Седоковой, старается всеми удобными и не удобными методами оградить Монику от такого примера в лице Анны.

При всем этом Моника не выглядит несчастной - она мило позирует на камеру с дочерью Тимати Алисой, с самим рэпером и заметно, что ей скучать в такой компании не приходится. Как девочка реагирует на саму скандальную мать - неизвестно.