Любовь не ржавеет: Иван Краско готов вернуться к «старой» жене и завести новых детей

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К такому решению известный и немолодой артист пришёл после ухода от своей четвёртой жены - юной ученицы Натальи Шевель. Та рожать от него детей категорически отказывалась, на чём он настаивал.

Видимо, любовь не ржавеет, актёра приняла предыдущая супруга Наталья Вяль, которую Ивван Краско покинул семь лет назад. Теперь он готов официально вернуться к «старой» жене и завести новых детей.

Как заявил Краско, брак со «старой» женой пока не получил официального подтверждения, но на этот шаг он уже готов.

С его слов, он может сделать предложение Наташе в самое непродолжительное время. А пока нужно просто некоторое время пожить друг с другом и посмотреть, что изменилось.

Вяль родила Краско двух сыновей. Это Иван и Фёдор. Однако, 88-летний актёр, похоже, ожидает, что у него появятся и новые наследники. Он сообщил, что будет очень счастливым, если Бог даст ему ещё детей.

Наталья Вяль была его третьей женой. Он полагает, что за период расставания она смогла «поумнеть и помудреть». Сейчас главная мечта Краско - заработать «деньжат» и построить хороший дом на своей даче.

А вот юная Шевель отнюдь не жалеет, что рассталась с ним. Она надеется, что дальше сможет творчески развиваться «самостоятельно».