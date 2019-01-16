«Деньги заканчиваются»: Раскаявшийся Соколовский и «страдалица» Дакота могут воссоединиться ради хайпа

Сегодня, 18:09

Рита Дакота и Влад Соколовский в одно и то же время отдыхают на Бали, что кажется многим весьма подозрительным. Бывшие супруги, по мнению пользователей, снова умышленно создают ажиотаж над историей с разводом, поскольку оба перестали быть интересными общественности.

Рита Дакота, вероятно, забыла, что она является певицей - ее жизнь больше напоминает на бюджетный женский роман-драму. Она распрощалась со всем своим бизнесом и без раздумий все отдала бывшему супругу, Владу Соколовскому, который ей изменил. Изначально вокруг этой ситуации была создана шумиха, в которой практически все обвиняли певца в неверности супруге и в том, что он быстро нашел замену Дакоте. Рита же, в свою очередь, стала в одно время очень популярной, несмотря на то, что как певица, она мало кому была интересна. Образ преданной женщины на ней сработал, как и в свое время на Ольге Бузовой.

С момента их расставания прошло достаточно времени, но недавно Влад Соколовский снова решил поднять эту тему. К слову, на данный момент Дакота и ее бывший муж находятся на Бали, что наводит пользователей сети на мысль, что вся эта история - хорошо спланированный пиар. Якобы раскаяться Соколовского вынудила подруга Дакоты, Айза Анохина, встретившая его в одном из местных магазинов на острове, при всем том, что его осуждала во время развода львиная часть страны. По всей видимости, у экс-супругов заканчиваются деньги, раз избитая тема снова муссируется в сети.

Раскаявшийся на видео Соколовский и «страдалица» Дакота, вероятно, могут воссоединиться ради хайпа - такое мнение сложилось у тех пользователей, которые не понимают, зачем бывшие супруги отправились на один и тот же небольшой остров. Учитывая одинаковое месторасположение, Соколовский, желая признать свою вину, мог это сделать лично перед Ритой - но он предпочел привлечь к себе внимание.

Если у Соколовского есть пассивный доход благодаря оставленному экс-женой бизнесу, то с Дакотой дела обстоят намного сложнее. Она, отправившись медитировать на Бали, прекратила концертную деятельность, поэтому непонятно, как и за какие средства она собирается жить. Хоть певица и говорила о том, что ее может прокормить реклама, но просто так ей ее могут не предложить - рекламодатели заинтересованы в том, чтобы к личности, которой предложено пиарить продукт или услугу, было приковано внимание большой аудитории, что без очередного хайпа у Дакоты невозможно - в других сферах она так и не смогла прославиться, если бы не ситуация с разводом. Поэтому пользователям стоит ожидать очередной кам-бэк со счастливым концом, ведь грязное белье кормит и Дакоту, и Соколовского.