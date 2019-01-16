Мария Порошина, ставшая мамой в пятый раз, считает себя скованной

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«Боюсь выходить на сцену, а о том, чтобы вести какую-то передачу, я даже подумать не могу без содрагания», - пишет актриса на своей странице instagram.

Не так давно Мария Порошина опубликовала откровенный пост, в котором призналась, что не смотря на свою достаточно публичную профессию, всё еще боится камер, зрителя и каждый раз испытывает страх перед выходом на сцену. А особую скованность, как отметила сама актриса, она испытывает при участии в различных ток-шоу, где казалось бы не нужно играть ничью роль, а просто быть собой. Страх перед сценой Порошина называет «хорошим, полезным для дела», отмечая, что это нормальное состояние любого актера. Но скованность перед съемками телевизионных проектов доставляет ей немало хлопот.

Буквально несколько дней назад Мария Порошина стала мамой уже в пятый раз. У актрисы есть четыре дочери: Полина - родившаяся в период их отношений с Гошей Куценко, а также Серафима, Аграфена и Глафира, которые появились на свет во время брака Порошиной с актером Ильей Древновым. В этот раз у актеров родился долгожданный сын. Однако, уже будучи беременной, Мария Порошина приняла решение развестись со своим супругом и в настоящее время планирует воспитывать всех своих детей самостоятельно.

Сегодня актриса успешно выписалась из роддома. «Ура! Домой! Всё хорошо», - подписала она фото, на котором в коридоре больницы изображена она, ее дочки и новорожденный сын.