«Парень не выдержит запросов»: Беременная Лопырева не будет содержать безработного Булатова

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Тесть любовника Виктории уволил его сразу после громкого скандала. Мужчина остался без престижной работы, но вот его новая возлюбленная строить отношения с содержанием никогда не будет.

Накануне стало известно, что модель Виктория Лопырева беременна от мужа своей подруги Таты Карапетян. Отец девушки является генеральным директором ООО «Ташир Капитал», поэтому после свадьбы он сразу же сделал молодого Игоря Булатова первым вице-президентом компании. Однако, когда супруга мужчины была беременна во второй раз, он решил завести роман с Лопыревой, близкой подругой Таты.

Громкий развод и роман Лопыревой с Булатовым привлёк внимание не только общественности, но и звёзд из мира шоу-бизнеса. На Викторию сразу же накинулись с критикой Малахов и Бузова. В это же время её любовник лишился работы. Бывший тесть уволил его с поста вице президента. На фоне этого появляется вопрос, как будет жить будущая семья, ведь позиция Лопыревой по этому вопросу очень жёсткая: семью должен содержать мужчина.

В одном из своих интервью Виктория отмечала, что у бомжа и пьяницы совершенно нет шансов с ней познакомиться, мол мужчина должен быть довольно состоятельным. При этом, содержать своего безработного избранника, в данном случае Булатова, Лопырева не намерена. По словам модели, дело не в деньгах, а в том, что настоящий мужчина не сможет жить с чувством, мол он сидит на шее у жены. Сейчас это убеждение обернулось против неё, так как её мужчина действительно стал безработным.

Вместе с этим, комментируя заявления Лопыревой о мужчинах, психологи отмечают, что она всегда хотела найти мужчину-локомотива, который бы толкал женщину к цели. Однако, Булатов, видимо, таким не является. Он попал на высокую должность из-за отца жены сразу после учёбы в институте.

Таким образом, парень попросту не выдержит запросов Лопыревой, которая привыкла жить в обществе самых состоятельных бизнесменов и артистов, о чём неоднократно говорили её коллеги по цеху. Беременная женщина просто привыкла к такому образу жизни.

Как бы то ни было, согласно слухам, Игорь Булатов всё же успел за время брака с дочкой бизнесмена поднакопить круглую сумму в иностранной валюте с 7 или 8 нулями. В это же время, по некоторым данным, Булатов из и без того обеспеченной армянской семьи, несмотря на его российские имя и фамилию.

В любом случае, Лопырева сейчас только и успевает, что оправдываться в своих интервью и ждать рождения малыша вместе с возлюбленным, в котором, к слову, души не чает.