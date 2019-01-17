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Сергей Лазарев полетел в Майами залечивать раны с бывшим парнем Баскова, а вот Николай никак не ожидал такого поворота событий и похоже расстерян, написали в сети.

В сети появилась информация о расставании Сергея Лазарева со своим мужчиной. Они очень долгое время встречались и жили вместе, воспитывая ребенка Сергея. Из анонимных источников стало известо, что они узаконили свои отношения в одной из толерантных стран, показав всю серьезность их намерений.

Аноним сообщил, что между Лазаревым и неким Кузнецовым произошел раздор в отношениях, и как следствие появился напряг и непонимание. По одной из версий пользователей, гражданский супруг изменил Лазареву и Сергей не долго думая, полетел залечивать раны с бывшим Баскова - Алексом Малиновским. Молочные братья Басков и Лазарев «делятся возлюбленными» друг с другом сами того не зная, пишут хейтеры. Отошения между ними продлилсь не один год и светская тусовка давно знает о таких близких отошениях. Вот только сейчас, похоже Николай Басков совершенно остался не у дел и в полном одиночестве, заметили в сети.

Туристы заметили отдыхающих вместе Лазарева с Алексом Малиновским в Майами и рассказали, что они вели себя очень откровенно и даже похабно. Раньше Сергей ездил отдыхать с мужем, а сейчас привез на отдых нового избранника.

«Две брошенки нашли друг друга»,- пишут хейтеры. На пляже видели как два сладких кавалера нежно мазали гладкие тела друг друга.

«Судя по всему, Лазарев приедет в Москву в новом статусе, в статусе бойфренда»,- отмечают пользователи.

У современных звезд вошло в тенденцию создавать однополые браки, ничего не стесняясь. Раньше выставлять на публику свои отношения было позором, а сейчас прессы совсем не смущаются, сделали вывод подписчики. Это дело каждого, но многие считают, что есть нормы морали и устои современной семьи и тем самым - они подрывают устои классической ячейки общества. К сожалению, сын Лазарева будет вынужден увидеть весь этот позор и возможно даже стать изгоем в российском обществе, ужаснулись пользователи сети.