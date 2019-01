Волосы отращивает перед «Холостяком»: Клюкина продолжает интриговать фанатов участием в реалити-шоу

View this post on Instagram

Обожаю фортепиано - играя, улетаю в другое измерение. Мой преподаватель сказал, что я очень сильно «продвинулась». 😎🤘 Педагог по вокалу стал иногда аплодировать (СТОЯ 🤣🤣🤣). ☺️ Но вот тело не слушается 🤷🏻‍♀️💃🏽 Кому-то в детстве медведь на уши наступает, мне наступил на ноги! 😏 Кто у меня тут из вас танцор-диско? Делитесь лайфхаками, как раскрепостить тело? 🤷🏻‍♀️