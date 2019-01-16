Волосы отращивает перед «Холостяком»: Клюкина продолжает интриговать фанатов участием в реалити-шоу

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С головой в омут в новый сезон «Холостяка».

Участница 5 и 6 сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина своим образом только подтверждает интриги и желания фанатов об её участии в 7 сезоне реалити-шоу. В обществе давно сложилась некое правило, что как только девушку бросают, или отношения зашли в тупик, то она идет на кардинальные изменения внешности – изменение стиля, прически и прочее. Однако в случае с Дарьей мы видим, что у неё волосы к новому сезону «Холостяка» становятся всё длиннее, словно она серьезно взялась за их отращивание перед очередным разом, когда в отношение с кем-то придет кризис.

Несмотря на то, что в июня 2018 года холостяк 6 сезона, Егор Крид, вручил заветное кольцо именно Дарье, но уже спустя неделю выхода финального выпуска шестого сезона реалити-шоу «Холостяк» Крид заявил: «Даша очень хорошая и добрая, но судьба распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели».

Сейчас Клюкина не имеет спутника жизни, что только подтверждает её цели прошлых лет на поиск любви. В свободное время Дарья продолжает общаться со своими фанатами и любит игру на фортепиано, что отмечала в социальных сетях.

Она заявляла: «Я очень хочу двух детей…Хотелось бы спокойно жить без хлопот и забот… Мой мужчина должен быть добр ко мне, терпелив, заботлив», – отмечала Клюкина.