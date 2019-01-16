Анджелина Джоли подогрела слухи о том, что уходит в политику

Сегодня, 16:27

Голливудская актриса не исключает своей политической карьеры.

Ранее американские таблоиды распространили информацию о том, что известная 43-летняя киноактриса может завершить съемки в кино и переключиться на политическую деятельность. Эта новость взволновала поклонников Джоли, которые хотят видеть актрису в кино, а не в политике. Недавно Анджелина Джоли дала короткое интервью, которым только подогрела слухи о том, что она уходит в политику.

Бывшая жена Брэда Питта заявила, что не исключает возможности перехода в политику и шутит, что она может быть достаточно жесткой, чтобы выдержать все трудности связанные с этой работой. «Я, честно говоря, сделаю все, что, на мой взгляд, действительно может изменить ситуацию в мире», - добавила Джоли.