«Малахов подсобил»: Бузова могла вмешаться в травлю Лопыревой из-за ее дружбы с женой Тарасова

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Анастасия Костенко в свое время стала причиной ухода Дмитрия Тарасова от Ольги Бузовой. Именно ее подругу, Викторию Лопыреву, певица назвала «дном» из-за связи с женатым мужчиной.

Вероятно, Бузова могла вмешаться в травлю Лопыревой из-за ее дружбы с женой Тарасова, Анастасией Костенко. Она, возможно, надеялась на то, что ее поклонники, вспомнив, как футболист ее бросил, примутся защищать Бузову и забросают страницу Костенко в соцсети неприятными комментариями, но получила противоположный результат - ее саму обвинили в том, что она в свое время стала причиной ухода Тарасова из семьи, где был маленький ребенок.

Андрей Малахов, с которым дружит Ольга Бузова, также, возможно, подсобил певице в попытках сделать из Лопыревой самую неприятную личность российского шоу-бизнеса. Он указал, что не знает, кто отец ребенка, но фото из Майами его шокировали не менее, чем других пользователей, и отписался от страницы Лопыревой, тем самым поддержав позицию Ольги Бузовой.

Поскольку для Андрея Малахова беременности звезд и отцовство их детей с тестами ДНК - излюбленная тема передач шоумена, то его реакция многим показалась странной. Ему напомнили о том, что в его шоу поднимаются куда хуже темы, которые больше напоминают бразильские сериалы, поэтому история с Лопыревой, по идее, не должна была его удивить.

Возможно, Ольга Бузова могла попросить Андрея Малахова помочь ей пристыдить разлучниц, которые уводят из семьи мужей, тем самым задеть чувства ее давней соперницы, с которой дружит Виктория Лопырева. Правда, самой супруги Тарасова, Анастасии Костенко, это практически никак не коснулось - лишь некоторые пользователи сети указали на то, что она ранее была такой же легкомысленной, как и разлучница семьи Булатова и Таты Карапетян.