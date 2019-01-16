Укрытый пятнами Сергей Лазарев пробежался по Майами

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Артист сфотографировался полуголый, без футболки, и всё его тело было буквально покрыто родинками. При этом, он не позаботился о коже и не нанёс средства защиты от ультрафиолетовых лучей.

Недавно известный российский певец Сергей Лазарев пробежался по Майами. Артист опубликовал в своих социальных сетях снимок, на котором он был запечатлён полуголый, без футболки и с крестом на груди. В подписи к посту Лазарев уточнил, мол он сделал снимок именно на вечерней пробежке. Певец сейчас находится в отпуске, и не забывает заниматься спортом даже во время отдыха. Однако, не только забота о внешности и фигуре вызвала реакцию фанатов, часть из которых начала переживать за здоровье певца.

Дело в том, что всё тело Лазарева было буквально покрыто пятнами и родинками. Как неоднократно заявляли врачи, это значительно увеличивает риск целого ряда тяжёлых заболеваний, которые включают в себя онкологию. Ведущий научный сотрудник Королевского медицинского общества Великобритании доктор Батая заявляет, что покрытое пятнами тело может быть явным сигналом. Врач специально составляет для таких пациентов профилактические рекомендации.

Самым основным, что требуется для людей с большим количеством родинок и пятен на коже, так это специальный защитный крем от солнечного света. Это поможет не только защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, но и снизить возможность развития опасных болезней. Защита особенно необходима в тёплых регионах Земли. Однако, укрытый пятнами Лазарев, видимо, значительно пренебрегает уходом за кожей в Майами.

На опубликованной фотографии Сергей занимался бегом без защитных средств, подвергая свои многочисленные родинки опасности. Данную особенность кожи Лазарева заметили многочисленные поклонники, которых он заставил беспокоиться о своём здоровье.

Как бы то ни было, но не все врачи сходятся во мнении об опасности большого количества родинок. Они находят в них и свои, как бы то не звучало, плюсы. Оказывается, что такие люди, как Лазарев, имеют замедленное старение. В частности, люди с пятнами и родинками менее подвержены снижению плотности костей с возрастом, а также возможности заработать болезнь костей.