Миро безжалостно раскритиковала нездоровый патриотизм танцора Полунина

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По этой части он переплюнул Соловьёва, Киселёва и Газманова вместе взятых.

Недавно Парижская опера отозвала приглашение танцору Сергею Полунину за неполиткорректные и гомофобные высказывания. Узнав про это, Лена логично рассудила, что этим дело не ограничивалось и оказалась права. Выяснилось, что, потерявший чувство меры артист, сделал на груди татуировку с изображением Путина. Миро назвала это свидетельством явного умственного нездоровья и безжалостно раскритиковала такое проявление патриотизма. По словам блогера, Полунин стал в один ряд с подобострастными деятелями шоу-бизнеса, мечтающих о селфи с президентом и сервильной молодой порослью, активничающей на провластных слётах в окрестностях озера Селигер.

Самое примечательное, уверена Миро, что Путин не просил того же Сергея Полунина увековечивать свой лик на его теле. Многие согласились, что квасной патриотизм взял новые сомнительные высоты и, тем не менее, простор для фантазий ещё остаётся. Некоторые усмотрели здесь явную аллюзию на знаменитые «наколки» заключённых, воспетых в песне Владимира Высоцкого – «на левой груди профиль Сталина». При этом, читатели отметили явную кашу в голове и, как следствие, эклектику татуировок Полунина. На его теле и руках одновременно красуются и Путин, и украинский трезубец, и славянский коловрат.