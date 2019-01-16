Мася Шпак после пластики готовит к запуску свою песню

Сегодня, 16:17

Песня получила название «По нулям». Сейчас в звукозаписывающей студии она дорабатывает последние штрихи с музыкантами и готовит трек к запуску. По словам девушки, премьера запланирована уже на следующую неделю, «если успеет itunes».

Мася Шпак - жена российского бодибилдера и блогера, Александра Шпака, получившего большую известность благодаря своей эпатажной внешности. Девушка также ведет свой блог, в настоящее время собравший уже более 2 миллионов подписчиков. Осенью прошлого года Мася начала заниматься вокалом, поставив цель выступить на одной из крупных концертных площадок Москвы.

К слову, в настоящее время многие «публичные личности», ставшие известными благодаря сервисам instagram и YouTube, пробуют себя в качестве исполнителей песен. О наличии или отсутствии вокальных данных у исполнителей слушатели узнают уже в процессе их быстроразвивающегося творческого пути. Примеры таких певцов-блогеров - Ида Галич, Юлия Пушман, Диана Шурыгина, легендарная Ольга Бузова и, в скором времени, Мася Шпак.

Сегодня на своей странице инстаграм девушка опубликовала видео с записи новой песни. Большинство подписчиков девушки поддержали ее, отметив, что у девушки красивый голос, а такой стиль музыки ей очень подходит. Также нашлись и менее позитивные комментаторы, кто не выразил особого восторга от услышанного. Одна из подписчиц не забыла отметить, что все происходящее в жизни Маси - только благодаря ее мужу, но в то же время порадовалась за девушку: «очень приятно наблюдать, когда муж исполняет все желания!».