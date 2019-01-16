Пускай завидуют: Инвалиды-колясочники зажгли под «Танцуй под Бузову»

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Зрителей поразило, как девушки косплеили танец из популярного клипа.

В видеоклипе «Танцуй под Бузову» показали, что зажигательные песня и танец не оставляют равнодушными людей всех возрастов, профессий и национальностей. Универсальность этого танца подтвердили и люди с ограниченными возможностями. Две девушки показали свой вариант танца под Бузову и опубликовали его в Сети. Больших отличий от клипа никто не заметил, за исключением одной особенности – танец исполнялся на инвалидных колясках.

Выяснилось, что девушки серьёзно занимаются спортивными бальными танцами на колясках, поэтому они лихо зажгли и синхронность движений им далась без особого труда. Читатели отметили, что необычные танцовщицы, превозмогая болезнь, совершенно не отстают от жизни и идут в ногу со временем. На претензии критиков о выборе песни, они отвечают: «Предложите другую», а все инертные и ленивые «пускай завидуют». Примечательно, что Бузову многократно отметили в комментариях, приглашая посмотреть на успех песни и творчество поклонников. Но звезда так и не снизошла к народу.