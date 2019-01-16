Милана Тюльпанова твёрдо решила отобрать у Кержакова и сына Игоря

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Ранее ей уже удалось возвратить себе сына Артемия. Теперь решительно настроенная блондинка, похоже, решила оставить бывшего футболиста вообще «бездетным».

Останешься и без старшенького». Примерно такие посты Милана Тюльпанова распространяет в своём аккаунте в Instagram. Видимо, она твёрдо решила отобрать у Кержакова и сына Игоря.

Чтобы это состоялось быстрей, она планирует содействие в том, чтобы скорее оказался принятым закон про семейный киднеппинг. Дочь покойного сенатора уже сообщила, что начала действовать в этом направлении.

Более того, она озвучила, что намеревается оказать помощь и своему «товарищу по несчастью». Это касается Екатерины Сафроновой. Именно с ней Кержаков встречался до того, как его женой стала Тюльпанова.

К той поре у Екатерины уже была дочка Соня от распавшегося брака с хоккеистом Сафроновым. Затем она родила Кержакову сына Игоря. Однако, тот предпочёл взять в жёны Тюльпанову.

Футболисту удалось лишить Сафронову родительских прав под предлогом того, что она является наркозависимой. Попытки Екатерины после этого вернуть детей ни к чему не привели. Более того, сын Игорь до сих пор не видел мамы, к которой отец его просто не допускает.

Тюльпанова сообщила, что займётся этим вопросом.

Официально, она всё ещё остаётся в браке с Кержаковым. Процесс развода ещё не завершён.