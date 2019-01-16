Эрнст не доплачивает, а гастроли надоели: Максим Галкин может стать блогером из-за «загибающегося зомбоящика»

Сегодня, 19:05

Зрители всё больше стали предпочитать интернет телевидению, и Галкину пришлось осваивать профессию режиссёра для своих видео в Instagram. Он начал не только делать их интереснее, но делиться в роликах своей личной жизнью и эмоциями.

Максим Галкин является одним из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. Мужчина не только снимается в большинстве шоу, но и регулярно участвует в тематических сюжетах, ведёт фестивали, премии, корпоративы и ездит на гастроли. Такой обширный род занятий сделал Галкина одним из богатейших артистов России с годовым доходом минимум 4,8 миллиона долларов, что перемещает его на 18-ю строчку «50 главных российских знаменитостей».

Как бы то ни было, однако недавние публикации Галкина в Сети появились слухи, что ко всем многочисленным занятиям юмориста прибавится ещё и блогерство. Многочисленная армия фанатов Максима подметила, что не смотря на свой загруженный график он стал не только чаще публиковать домашние видео, но и заметно улучшать качество.

Т

ак, под одним из постов поклонники начали замечать, что Галкин за последнее время значительно вырос как режиссёр. Кроме того, он начал добавлять в ролики музыку, различные панорамные виды и красоты своего роскошного замка. Вместе с этим Максим никогда не стеснялся выкладывать своих детей, делиться эмоциями с фанатами и своей личной жизнью.

Возможно, Галкин действительно может стать блогером и уже начал перебираться в Сеть, и произойдёт это из-за «загибающегося зомбоящика». Телевидение действительно переживает сейчас не самые лучшие времена. Молодёжь и большой процент зрелых зрителей попросту предпочитают смотреть шоу в интернете. Руководители крупнейших каналов уже не раз жаловались об этой проблеме, по крайней мере для них, и всячески старались привлечь молодёжь популярами в Сети блогерами.

Также, согласно слухам, Эрнст не доплачивает Галкину, а длительные гастроли юмористу уже давно надоели, как и перспектива находится вдали от семьи и детей.

Как бы то ни было, именно на телевидениях и концертах Галкин сейчас зарабатывает миллионы. Согласно проведённым расследованиям, за один «сольник» он получает 2 млн, за фестивали и премии тоже 2 млн, за время корпоративов по 1-2 млн, но уже долларов, за шоу по 500 000 долларов каждый месяц и так далее.