«Булатов прикрывает тестя»: Лопырева могла нанять папарацци, чтобы отвлечь внимание от отца ребенка Карапетяна

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Снимки беременной Лопыревой и Игоря Булатова в Майами выглядят проплаченными из-за того, что зарубежным папарацци нет дела до российских звезд. А это наталкивает на мысль, что бывшая Николая Баскова может усердно скрывать настоящего отца ребенка, прикрываясь «рассекреченными» отношениями с зятем бизнесмена Карапетяна.

Недавно в сети появились компрометирующие фото Лопыревой в обнимку с Игорем Булатовым, зятем Самвела Карапетяна. На них видно, что посол чемпионата мира по футболу уже с огромным беременным животом - Виктория Лопырева, пытаясь оправдаться, рассказала, что не уводила Булатова из семьи, поскольку они с женой давно не живут вместе. В это можно было бы поверить, если бы Тата Карапетян не была бы матерью 7-месячного ребенка от Булатова - это свидетельствует о том, что роман, о котором говорит Лопырева, завязался между парой, когда дочь Карапетяна была беременной.

В сети большинство пользователей ополчились против Лопыревой: они убеждены, что бывшая подруга Таты Карапетян увела таким образом не одного мужчину, при этом дружила с их женами. Ее прозвали элитной девушкой легкого поведения, которая не брезгует никакими связями с богатыми мужчинами, но при этом пытается показать себя с лучшей стороны. Но самой реальной версией этого романа, вероятно, является то, что Игорь Булатов - подсадная утка, которая просто прикрывает своего тестя. Лопырева могла нанять папарацци, чтобы отвлечь внимание от настоящего отца ребенка - Самвела Карапетяна. Ему, к слову, история с беременной моделью, которая годится ему в дочери уж точно не нужна.

Вероятно, Виктория Лопырева специально могла заказать провокационные снимки, чтобы все внимание резко переключилось с Самвела Карапетяна, которого подозревали в отцовстве давно, на его зятя Игоря Булатова. Согласно подобной легенде, семья Карапетянов остается только в плюсе - зять-негодяй, стащивший из семейного бизнеса не один десяток миллионов долларов, изменил его беременной дочери и оставил ее с маленьким ребенком, успев оплодотворить Лопыреву. Такой сценарий кажется настолько наигранным, что в него по правде мало кто верит.

Издание, обнародовавшее шокирующие сведения о модели и о том, что она сообщила о беременности 5 потенциальным отцам ребенка (якобы она сама не знает, кто является родителем), активно пытается откреститься от комментариев пользователей о том, что статья для чего-то была заказана - об этом гласят многочисленные комментарии под публикацией. Пользователи, зная, что к святошам Лопыреву отнести нельзя, отмечают, что проплаченные тексты видно невооруженным взглядом. Вероятно, Игорь Булатов, который имеет репутацию среди пользователей сети альфонса, вероятно, отрабатывает долг перед Карапетяном, и попросту прикрывает похождения своего тестя. К слову, по некоторым версиям СМИ и пользователей, его дочь, Тата Карапетян может быть беременна не от Булатова, но, вероятно, это предположение является не более, чем выдумкой.

Виктории Лопыревой стоило бы обратить внимание на собственную жизнь, ведь роль содержанки богатых мужчин с сомнительной репутацией рано или поздно окажут ей медвежью услугу. В положении не стоит ввязываться в подобные истории, поскольку весь негатив, извергаемый СМИ и пользователями, может отразиться на ребенке.