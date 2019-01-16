Мадонна согласилась выступить на Евровидении-2019 в Израиле

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На новостном сайте Ynet говорится, что израильские организаторы конкурса песни Евровидение-2019 обратились к международной поп-иконе Мадонны и пригласили ее выступить на конкурсе, который начнется 14 мая в Тель-Авиве.

Сайт утверждает, что Мадонна, кажется, благосклонно относится к идее. Согласно сообщению, Мадонна выразила согласие приехать в Израиль, но переговоры по финансовым условиям продолжаются.

Израиль выиграл право на проведение ежегодного конкурса в 2019 году после того, как Нетта Барзилай была названа победительницей прошлогоднего конкурса.

Нетта Барзилай стала победителем конкурса Евровидение 2018 года со своей песней «Игрушка». Содержащиеся в треке птичьи трели, звуки, похожие на звуки цыплят, и тексты, собранные движением #MeToo, сделали его вирусным хитом.

Конкурс песни Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Ожидается, что мероприятие привлечет более 10000 международных участников. За последние 3 года число иностранных туристов в Тель-Авиве почти удвоилось, и ожидается, что оно достигнет нового рекордного уровня в 2019 году.

Во вторник муниципалитет Тель-Авива объявил о создании «палаточного городка», чтобы помочь городу справиться с ожидаемым наплывом посетителей. «Палаточный городок» на 2000 человек будет функционировать в течение двух месяцев с мая по июнь, сообщили в муниципалитете, поскольку город готовится к международным мероприятиям, включая Евровидение и Прайд-парад в Тель-Авиве.

«Здесь будут иметься душевые, зона отдыха и вечеринок, киоски с едой и напитками и пункт проката велосипедов, - заявили городские власти. - Будет организован трансфер от кемпинга до главного места проведения Евровидения, Приморского парка Чарльза Клора».

Мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хулдай высоко оценил усилия города по подготовке к международным событиям: «Муниципалитет планирует провести незабываемый опыт Евровидения для тысяч туристов, которые должны посетить Тель-Авив. «Палаточный городок» это лишь один из примеров многих инициатив, над которыми мы работаем, чтобы создать идеальный туристический опыт и убедиться, что посетители могут насладиться всем, что может предложить город».

После выигрыша права проведения Евровидения хостинг Израиля был полон противоречий и политических ссор. Была вероятность вообще банкротства события, но компромисс на последней минуте по финансированию спас глобальное зрелище.

В ходе переговоров сообщалось, что главы Европейского вещательного союза выдвинули ряд требований к Израилю о предоставлении разрешения на проведение конкурса, в том числе о том, что мероприятия должны быть проведены в субботу, еврейский день отдыха, что Израиль должен предоставить свободу выражения мнений всем участникам и делегациям, и чтобы всем участникам был разрешен въезд в страну независимо от политических убеждений.