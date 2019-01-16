Дмитрий Маликов после поступка дочери задумался о смене имиджа

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После расставания дочери с наследником миллиардера волосы Дмитрия Маликова выпали сами собой.

На днях стало известно о расставании 18 летней Стефани Маликовой и наследником почти миллиардного состояния Леонида Груздева. Всё общество было в шоке, ведь паре пророчило пышную свадьбу, а сам Дмитрий Маликов купался б в золоте. Однако не сбылись мечты Маликова, и после расставания улыбка на лице музыканта уменьшилась, а волосы и вовсе выпали. Как раз вовремя у Дмитрия появился портрет его лысой головушки, которым он поделился в Instagram.

Так что фанаты заговорили, что Дмитрий однозначно после поступка дочери, задумался о смене имиджа. Поклонники певца стали подшучивать «что волосы забрал Груздев вместе с обещанием жениться».

Маликов уже порядка 30 лет на сцене и на протяжении всего этого времени люди видели музыканта в одном амплуа, а его имидж не менялся. Его волосы стали уже визитной карточкой исполнителя и любое изменение во внешности стало бы для фанатов шоком и не осталось бы без внимания. В последнее время пошла мода брить голову на лысо. Известным на весь мир своей «крепкой» лысиной стал Брюс Уиллис, а в России модный стиляга Дмитрий Нагиев предпочитает только такую прическу. Теперь и Дмитрий Маликов может присоединиться к их числу.