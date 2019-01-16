Рояль вместо мамы: 61-летний Александр Добрынин выселил 93-летнюю родительницу из дома

Сегодня, 14:40

Поступок певца, много лет заботившегося о матери, неприятно удивил многих.

В «Прямом эфире» Андрея Малахова участники передачи пытались разрешить противоречия, возникшие между Добрыниным, его сестрой и их 93-летней мамой. Людмила Добрынина, проживающая в Набережных Челнах, рассказала, что ей позвонили из московской больницы и попросили забрать Маргариту Максимовну, которая там находилась без присмотра уже длительное время. Выяснилось, что Александр не спешил забирать из лечебницы мать, поскольку затеял в квартире грандиозный ремонт и её возвращение не входило в планы певца. В результате, дочь забрала престарелую мать в Набережные Челны, а Добрынину задали прямой вопрос: почему он выселил Маргариту Максимовну из дома. Исполнитель знаменитого шлягера про Светку Соколову рассказал о старческой деменции мамы, бесконечных проблемах, связанных с этим, о невозможности в 61 год завести семью и серьёзных препятствиях в профессиональной деятельности.

Коллеги Александра подтвердили, что на протяжении многих лет он заботился о матери, на гастролях постоянно был с ней на связи, но это отрицательно сказывалось на его моральном состоянии. Тем не менее, гости в студии резко раскритиковали певца. В частности, Отар Кушанашвили не поверил, что Добрынин, человек, которого он близко знает и очень уважает, смог так поступить со своей мамой, ради комфорта и благополучия. Было очевидно, что сам Александр терзается муками совести. Теперь в бывшей комнате Маргариты Максимовны вместо её кровати стоит белый рояль – давняя мечта певца. Изгнанная из дома мать живёт в Набережных Челнах с дочерью на две небольшие пенсии и возвращаться в Москву не планирует. Сестра ни о чём не просит брата, лишь бы он изредка звонил Маргарите Максимовне, которая, несмотря ни на что, скучает за своим сыном.