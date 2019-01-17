Карапетян давние спонсоры: Малахов намеренно устроил травлю Лопыревой за женатого мужчину

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Андрей демонстративно намекнул, что Вика нагуляла ребенка и прокомментировал, что отписывается в соцсети из-за давних материальных связей с Татой Карапетян.

Виктория Лопырева оправдывает себя всеми правдами и неправдами в сети за то, что Булатов развелся с женой и это его решение, она ни в чем не виновата.

Андрей Малахов отказался помогать Лопыревой обелиться в «Прямом эфире» и намеренно устроил травлю за женатого мужчину. Не так давно в сеть просочились фотографии беременной модели с Игорем Булатовым на отдыхе. После чего в Instagram стали появлятся нелесные комментарии на ее странице от звезд шоу-бизнеса.

По данной ситуации осуждающе высказались звезды шоу бизнеса: Ольга Бузова назвала ситуацию Виктории «дном», а ведущий Андрей Малахов написал, что фотографии вызвали у него шок и он отписывается от нее. У Виктории появился комментарий в Instagram где пользователи задают вопрос: «Как так получилось, что вы забеременели от Игоря, когда его жена тоже была беременна вторым ребенком? То есть она забеременела и они расстались, после чего вы стали встречаться?».

На что Вика ответила: «Про беременность Таты правда не знала. Узнала, когда сама была в положении, для меня это было как гром среди ясного неба».

Лопыреву не смущало спать с женатым мужчиной, но информация о беременности его жены для нее стала громом среди ясного неба, сделали вывод хейтеры.

Виктория получила очень много негативных сообщений в сети и находясь в Майями, через прямую трансляцию решила рассказать всю правду о происходящем. По утверждениям модели это любовь и нельзя убегать от своих чувств, она убеждает, что у них все по-настоящему. С ее слов, она не уводила мужа из семьи, а он сам ушел, также модель озвучила информацию о разводе Булатова с женой. И дно - это ловить хайп на чужой истории, прокомментировала она Бузову. Пользователи задаются вопросом, зачем Булатов изменял с Лопыревой и делал жене ребенка. Ответ прост - для материальной выгоды, ведь при разводе он останется ни с чем, а ребенок поможет ему манипулировать своей экс-супругой. Большинство не понимает, как можно было уйти от красавицы жены из хорошей семьи к такой сомнительной барышне, зная легкое отношение Вики к интимным связям, не факт что ребенок от Игоря - намекнул Малахов. «Надеюсь, ваш отец щедро отпустит этого глупца в свободное плавание с 0 рублей в кармане, а эта гадюка войдет в «блэк» лист всех заказчиков и организаторов чего бы то ни было. Аминь»,-пишут подписчики.

Тата отказалась участвовать в шоу и никак не стала комментировать ситуацию. Она лишь удалила все совместные фотографии в Instagram с бывшим мужем и отписалась от предательницы. Тата выше этой ситуации и ведет себя как мудрая женщина, отметили пользователи.

Но как оказалось, все намного прозаичнее и в сети появилась информация о том, что именно давние спонсоры Андрея Малахова - семья Карапетян попросили об интересной услуге Андрея. Ведущий якобы не изподтишка уведомил Вику об своей отписке от нее, демонстративно показав, что делает все прозрачно и честно. Малахов намеренно устроил травлю звезд на беременную Вику, ведь он давно обязан семье Таты. Бизнес семьи имеет очень внушительные суммы на счетах и влиятельных людей в кожаных креслах. Теперь Малахову стали приоткрываться новые двери на телевезионном поприще, а вот закат карьеры для Виктории Лопыревой - полностью обеспечен. Андрей Малахов в ближайший год может расчитывать на еще один материально-выгодный проект на канале Россия-1, подтвердил аноним.

По последней информации нападки на Лопыреву довели ее до нервного истощения, что может сказаться на течении беременности. Судя по всему, семья Карапетян - руками Малахова практически добилась чего хотела и сейчас ждут результата, рассказал аноним.