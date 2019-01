Не в голосе дело: Серябкина откровенным нарядом попыталась добиться искренности у фанатов

View this post on Instagram

Когда я пишу тексты, обычно все они про то, что происходит у меня... Но каждый раз мне важно, чтобы вы чувствовали в дыхании песни себя и видели своё отражение. Уверена, что каждый знает, что такое влюбиться случайно и не в того. Неожиданно для самого себя. Лучшее - не ловить в этом ощущении грусть и тяжеляк, а кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. Ничто не делает нас лучше, чем любовь. И главное, что у любой истории должен быть счастливый конец. А если складывается не так, то кайф в самом моменте. И именно сегодня я абсолютно счастлива и целиком состою из этого ощущения. На любой вопрос один ответ - ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ. Дропнула клип прямо сейчас. Чекайте в хайлайтах / сторис. А ещё я безумно рада, что со мной в клипе снялась моя подружка Даша❤️ Моя красотка. Вообще, обычно стараюсь не светить публично людей, с которыми близка и наоборот их защищать, но тут другой случай, потому что ты на 100 батарейка 🔋 Спасибо, что была со мной, @dariauskv💦 Максимальная поддержка тогда, когда она больше всего нужна... Сегодня всё и все на своих местах... Любовь 💖 #molly