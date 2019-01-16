Не в голосе дело: Серябкина откровенным нарядом попыталась добиться искренности у фанатов

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Новый клип Molly шокировал фанатов.

На днях Серябкина, которая сейчас выступает сольно вод псевдонимом Molly, выпустила новый клина на песню «Потому что любовь». В видео певица играет роль страдающей от неразделённой любви девушку, которая попыталась скрыться от своих страданий то в морозных странах, то в жарких краях.

Для клипа бывшая солистка группы «Серебро» выбрала откровенные и вызывающие наряды: телесный эротический купальник для лета и короткий топ с лыжными штанами зимой. Песня пропитана личными душевными прореживаниями героини с разбитым сердцем, однако, на этот момент мало кто обратил внимание. По словам фанатов, дело даже не в голосе, сколько певица в эротике. Из-за откровенных образов в клипе многие даже не обращали внимание на содержание песни и вокальные данные Серябкиной.

Судя по всему, делая акцент на откровенных нарядах, Серябкина рассчитывала привлечь большее внимание фанатов, однако, не предполагала, что добиться искренности и понимания у Оли не удастся.