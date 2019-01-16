«Пугачёва простила измены?»: Галкин на видео показал комфортную жизнь в замке - Instagram

Сегодня, 13:58

Максим Галкин порадовал фанатов новым семейным видео с детьми.

Популярный пародист и шоумен Максим Галкин вместо того, чтобы комментировать слухи о расставании со своей якобы любовницей Юлией Барановской, показал на видео в Instagram комфортную жизнь в замке, а также прогулку с детьми. Поклонники посчитали, что этим видео Галкин доказал, что в его семье царит взаимопонимание, хотя на ролике и отсутствовала Алла Борисовна.

«Спасибо, Макс, за то, что Вы вернулись к Алле и создали красивую комфортную жизнь!», «А что, Пугачёва уже простила измены?», «Не видосик, а прямо зрительный десерт», «Мурашки от такой гармонии и обычного человеческого счастья», «Так приятно видеть Максима с детьми и в замке, счастья вам с Аллой», «Какой звонкий детских смех, Лиза и Гарри, наверно, радуются, что родители больше не ругаются», - прокомментировали видео фанаты пародиста.