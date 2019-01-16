«Президент все знал»: Путин мог поддержать на похоронах настоящую «вдову» Кобзона Терешкову

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Владимир Путин взял Валентину Терешкову на похоронах Иосифа Кобзона за руку в качестве моральной поддержки. В то же время, Нелли Дризина сидела рядом, но поддержка от друга семьи, Путина, была исключительно словесной.

В сети бытует мнение, что между Иосифом Кобзоном и Валентиной Терешковой был многолетний роман. Певец был влюблён в космонавтику, поэтому он постоянно пересекался с Терешковой - вероятно, именно тогда мог закрутиться роман. Именно Терешкова была постоянным посетителем в его больничной палате и пела песни с его супругой Нелли Кобзон - когда она к нему приходила, он всегда улыбался, о чем неоднократно рассказывала сама вдовав интервью для СМИ.

Пользователи сети убеждены, что президент все знал об отношениях Кобзона и Терешковой, поскольку они оба были постоянно у него на виду, а мэтр состоял в дружеских отношениях с ним. Путин, вероятно, мог поддержать на похоронах настоящую «вдову» Кобзона Терешкову - именно ей выдалась честь держать за руку президента во время похорон певца, а не Нинель Дризиной, которая, к слову, сидела возле него.

Стоит отметить, что Валентина Терешкова во время похорон Кобзона выглядела более несчастной, чем Нелли Дризина - возможно, из-за того, что официальная вдова знала об отношениях супруга на стороне, поэтому ее лицо не выдавало тех эмоций. О том, что при жизни Кобзон не был верен супруге, Нелли Дризина неоднократно рассказывала в интервью. Безусловно, точно сказать, были ли отношения между Кобзоном и Терешковой никто не может - но очевидно, что женщина порой находилась с мэтром рядом намного больше, чем Нелли. Вероятно, что эта тайна так и ушла в могилу с певцом.