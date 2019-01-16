Саша Project получает страшные угрозы перед концертом в Махачкале

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Его проведение было запланировано на 19 января. Теперь певица и её команда всерьёз задумываются об отмене концерта.

Через соцсети Саша Project и участники её команды уже ряд дней получают страшные угрозы. Неизвестные предупреждают, что если она решится на концерт в Махачкале, то «расправа будет кровавой».

В получаемых сообщениях прямо указано, что поездка в Дагестан обернётся для всего коллектива очень плохо.

Саша Project уже проинформировала, что находится в смятённых чувствах, всерьёз опасаясь за собственную жизнь. Одновременно она не хочет разочаровывать и своих поклонников, уж раскупивших почти все билеты.

Вопрос вышел на уровень замглавы дагестанского Минкультуры. От Мурада Гаджиева поступило обещание разобраться в сложившейся ситуации.

Организаторы концерта уже пообещали обязательное проведение концерта. Поддержка в этом будет осуществляться региональными Минкультуры и МВД.

В своё время, Егор Крид уже отменил свои выступления в этом регионе. Хейтеры настоятельно требовали соблюдение местных традиций. А его низкопробная «попса», как говорилось в угрозах, входит в противоречие с исламскими канонами.

Впрочем, некоторые не исключают, что Саша Project могла использовать и пиар-ход на этой теме, сама «организовав» угрозы.

Как бы там ни было, а в чужой монастырь со своим уставом влезать всё-таки не стоит. Репертуар концертов в Дагестане требуется подбирать тщательно.