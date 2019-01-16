«Танцовщица оседлала!»: Стриптизера Тарзана снова заподозрили в изменах Королёвой – фанаты

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Фанаты заподозрили, что самый известный стриптизер России встречается с молодой танцовщицей.

Пользователи Сети снова стали говорить об изменах в семье певицы Наташи Королёвой и её супруга стриптизёра Тарзана. Фолловеры артистки в Instagram стали говорить, что Сергей Глушко мог пойти во все тяжкие и «сходить налево» с одной из молодых девушек своего же шоу-балета. «Танцовщица оседлала!», - заявили хейтеры в микроблоге Королёвой.

Сама певица не стала отвечать на комментарий интернет-пользователя, поскольку предпочитает не комментировать сплетни в социальных сетях. Напомним, что ранее 48-летний танцор эротического жанра полностью опроверг слухи об изменах Наташе Королёвой и заявил, что никогда не предоставлял интим-услуги за деньги.