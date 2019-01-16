Наталья Рудова обманула фанатов в своём именном розыгрыше призов

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Победители так и не объявились.

Наталья Рудова с 28 декабря дала старт розыгрышу её именных призов, и почти целый месяц шёл сбор подписчиков, желающих получить ценные призы и денежные вознаграждения. Накануне актриса провела долгожданный для подписчиков розыгрыш призов, в котором приняли участие десятки тысяч подписчиков. Среди призов был новенький iPhone XR и 50 000 рублей. Во время розыгрыша, когда случайным образом выбирались победители - некоторые заметили, что не совсем честно это происходит.

На кадре видно, что выпал «случайный» номер 16320, но на самом деле это был 6320. Рудова решила обмануть фанатов в своём розыгрыше подставным аккаунтом «победителя» поставив ещё одну цифру впереди. Но только это заметили участники конкурса, после чего приз был якобы отдан участнику под номером 6320, но спустя сутки никто так и не увидел счастливых обладателей призов.

Вероятно, свой именной конкурс был проведён ради рекламы так называемых спонсоров данного розыгрыша, а призы и вырученные средства Наталья Рудова просто оставила себе.