Джигарханян не смог, Шаляпин сможет: Он намерен купить для Цымбалюк-Романовской дом в Беверли-Хиллз

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Прохор хочет периодически прилетать туда вместе с ней на отдых. Пара уже не скрывает своих отношений, но и узаконить их совсем не спешит.

Однако, их постоянно видят вместе. Как стало известно, Прохор Шаляпин имеет заветную мечту. Это приобретение для Цымбалюк-Романовской дома в Беверли-Хиллз. Джигарханян в своё время таких намерений не высказывал.

Слухи о романе певца и пианистки стали очень упорными ещё в прошлом году. Однако, паре долгое время удавалось скрывать свою связь, отделываясь заявлениями, что они являются лишь друзьями.

Видимо, настало время, когда пришла пора сообщить реальное положение вещей. И Прохор, и Цымбалюк-Романовская уже не скрывают своих чувств и даже делятся планами на будущее.

В ходе одного из декабрьских шоу Шаляпин вручил Виталине кольцо. Поклонники незамедлительно решили, что пара начала подготовку к свадьбе.

Цымбалюк-Романовская их немножечко расстроила. Она сообщила, что это кольцо Прохор подарил после того, как она потеряла своё. Видимо, продолжила она, так нужно было, чтобы проститься со старой жизнью.

В то же время ни о какой помолвке речь пока не идёт. Кто из двоих влюблённых противится узам брака, точно пока не известно. На широкой публике они говорят, что пусть всё развивается естественным путём.