Анна Хилькевич решила стать мамой в третий раз при помощи ЭКО

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Актриса с супругом уже воспитывают двух девочек, но все еще мечтают о сыне. Для этого они готовятся к процедуре ЭКО, которая и поможет им «выбрать» пол малыша.

Всего пять месяцев назад Анна Хилькевич стала мамой во второй раз – на свет появилась дочка. Все же актриса с супругом Артуром просто мечтают о сыне и уже планируют его рождение. Звезда даже рассказала своим поклонникам, что теперь пара собирается прибегнуть к услугам медиков и пройти процедуру ЭКО, в результате которой можно запрограммировать пол.

Знаменитость уверена, что те мужчины, которые употребляют вино или пиво, становятся отцами девочек, а у тех, кто предпочитает напитки покрепче, рождаются сыновья. Правда, на сегодняшний день пара решила отложить рождение сына, ведь Анна Хилькевич буквально разрывается между детьми. Старшая дочь Арианна еще требует много внимания, и актриса не успевает уделять младшей Маше столько времени, сколько ей необходимо. Звезда «Универа» отметила, что до рождения 5-месячной Марии она об этом не думала. Поэтому с третьим ребенком нужно подождать, заявила молодая мама.