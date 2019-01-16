«Возраст пошёл на пользу!»: Анфиса Чехова удивила фанатов снимком 10-летней давности

Сегодня, 10:55

Популярная телеведущая не стесняется показывать свои архивные фотографии.

41-летняя телезвезда Анфиса Чехова в личном Instagram профиле поделилась с фолловерами своим снимком 10-летней давности. Поклонники были удивлены тем, насколько изменилась знаменитость. «Возраст пошёл на пользу!», - написали в комментариях фанаты Чеховой.

«Я тоже подверглась голливудской лихорадке и решила вспомнить какой я была 10 лет назад…На фото справа я под ёлочкой в конце 2018. Между этими двумя фотографиями моя семейная жизнь, рождение сына, роли в кино и театре, десяток ТВ-программ в России и в Украине, развод, книга и собственная марка одежды. Десять лет разницы между фото, столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же», - подписала снимок телеведущая.