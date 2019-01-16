«Старая морщинистая обезьяна!»: Бузова случайно «засветила» признаки старения

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«Как Лепс после рюмки!» - отмечают фанаты изменения Ольги на фото, которые она не заретушировала. Есть версия, что из-за болезни, изнуряющего графика и пристрастия к спиртному в реальной жизни певица выглядит не так хорошо, как на экранах.

Как известно, Ольга Игоревна крайне фанатично занята шоу-бизнесом. Остановить её не может даже сам господь бог, о чём писалось ранее. Болезнь не стала помехой вносить коррективы в новогодний гастрольный график, Ольга с температурой под 39 продолжила работать.

Дальнейший результат не случаен, считает медицина. Все знают, что стресс и перенапряжение приводят к преждевременному «износу» организма, что проявляется в ранних признаках старения. У звёзд шоу-бизнеса очень в чести пластика и «замыливание» недостатков на фото – ретушь.

Если в свои 32 делать пластику ей ещё рано, то на отсутствии ретуши она «засветилась», выложив «сырое» фото со съёмочного процесса.

Страдальческая мина, расплывшаяся по дереву и характерные очки, тут же давшие фанатам возможность сравнить её с мэтром российской эстрады, находящемся, как они полагают, в том же возрастном состоянии, что и певица.

Фото было тут же рассмотрено под лупой, на нём видно то, что не рассмотреть в Instagram, где нельзя приближать картинку – морщины по всему телу, папилломы, нездоровые покраснения кожи, прыщи и многое другое.

«Старая морщинистая обезьяна!» - обозвали её поклонники, привыкшие видеть свою любимицу «во всеоружии», с макияжем и в правильном свете и не готовые к такому «повороту».